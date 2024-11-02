Video Dünya İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı

İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı

02.11.2024 | 09:05

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 50’si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Gazze Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binaları bombaladığı kaydedildi. İçinde 170 sivil bulunan binalara yönelik saldırılarda 50'si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun hastaneler ile sağlık ve sivil savunma ekiplerini hedef alması nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 01:20
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 02.11.2024 | 09:05
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 00:26
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 01.11.2024 | 12:24
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01:03
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01.11.2024 | 10:39
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 00:22
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 31.10.2024 | 16:06
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 01:12
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 31.10.2024 | 14:39
ABD’de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 01:15
ABD'de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 31.10.2024 | 13:33
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 03:35
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 31.10.2024 | 12:38
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 00:56
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 31.10.2024 | 12:38
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 00:06
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 31.10.2024 | 12:10
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 01:25
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 04:51
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 30.10.2024 | 16:30
Arjantin’de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 00:30
Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video 30.10.2024 | 16:20
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 00:55
Rusya’dan gözdağı: Nükleer tatbikat başladı! 30.10.2024 | 16:03
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 01:49
İngiltere’de nükleer denizaltı tersanesinde yangın | Video 30.10.2024 | 15:31
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 14:00
İspanya’yı vuran selde 62 kişi hayatını kaybetti | Video 30.10.2024 | 13:58
BM: Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi | Video 01:17
BM: “Sudan’da yaklaşık 14 milyon sivil yerinden edildi” | Video 30.10.2024 | 12:36
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi Shenzhou-19 resmen başladı | Video 09:32
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi “Shenzhou-19” resmen başladı | Video 30.10.2024 | 08:43
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 11:36
İspanya’yı fırtına ve sel vurdu: 4 kayıp | Video 30.10.2024 | 08:43
Rusya’dan nükleer tatbikat | Video 03:15
Rusya’dan nükleer tatbikat | Video 30.10.2024 | 08:43
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı | Video 01:06
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı | Video 30.10.2024 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA