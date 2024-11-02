İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı
İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 50’si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
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