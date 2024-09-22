Video Dünya İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video
İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video

İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video

22.09.2024 | 15:00

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda bulunan sivillerin sığındığı Kafr Kasım Okulu’na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi'nde dün bombaladığı El Zeitoun Okulu'nun ardından yine sivillerin sığındığı başka bir okula saldırı düzenledi. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Kafr Kasım Okulu'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

EL ZEİTOUN OKULU'NA SALDIRIDA CAN KAYBI 22 OLARAK AÇIKLANDI
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki binlerce sivilin sığındığı El Zeitoun Okulu'na dün düzenlediği saldırıda biri 3 aylık bebek, 13'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

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