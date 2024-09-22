İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video 22.09.2024 | 15:00 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda bulunan sivillerin sığındığı Kafr Kasım Okulu’na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nde dün bombaladığı El Zeitoun Okulu'nun ardından yine sivillerin sığındığı başka bir okula saldırı düzenledi. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Kafr Kasım Okulu'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

EL ZEİTOUN OKULU'NA SALDIRIDA CAN KAYBI 22 OLARAK AÇIKLANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneyindeki binlerce sivilin sığındığı El Zeitoun Okulu'na dün düzenlediği saldırıda biri 3 aylık bebek, 13'ü çocuk olmak üzere 22 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.