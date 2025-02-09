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İsrail, Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildi | Video

İsrail, Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildi | Video

09.02.2025 | 15:53

Hamas, İsrail askerlerinin yürürlükteki ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildiğini bildirdi.

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İsrail, Hamas ile anlaşmaya vardığı ateşkes çerçevesinde üzerine düşen yükümlülüklerden birini bugün yerine getirdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi. Hamas yetkilisi, "İsrail güçleri mevzilerini ve askeri noktalarını kaldırdı, tanklarını Salah-a-din Yolu üzerindeki Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekerek araçların her iki yönde de serbestçe geçişine izin verdi" dedi. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran koridordan çekilmesiyle Hamas tarafından yönetilen polis gücü Filistinlilerin geçişini kontrol etmek üzere bölgeye konuşlandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir güvenlik kaynağı da İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki mevzilerinden çekildiğini doğruladı.

İSRAİL, 27 OCAK'TA KORİDORUN BİR KISMINDAN ÇEKİLMİŞTİ
İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilecek ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verecekti. Hamas ile yaşanan esir krizinin ardından ertelenen çekilme, 27 Ocak'ta gerçekleşmişti.

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