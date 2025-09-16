İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı | Video

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını duyurdu.