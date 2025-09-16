İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı | Video
ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden duyulduğunu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı | Video 16.09.2025 | 12:37
13:41
Uzman isim, İsrail'in kara harekatını A Haber'de yorumladı | Video 16.09.2025 | 10:57
01:46
00:34
İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü | Video 16.09.2025 | 09:00
00:25
14:06
SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de topyekün işgale başladı! 16.09.2025 | 07:41
02:21
00:43
Gazze’de can kaybı 64 bin 871’e yükseldi | Video 14.09.2025 | 15:18
01:43
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de | Video 14.09.2025 | 12:55
02:22
İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldı: 62 ölü | Video 14.09.2025 | 08:41
13:21
Berlin’de binlerce kişiden "Gazze’de Soykırımı Durdurun" çağrısı | Video 14.09.2025 | 08:41
00:28
01:15
Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etti | Video 13.09.2025 | 16:44
00:28
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 11.09.2025 | 16:28
04:26
Fransa'daki "Her şeyi durduralım" protestolarında 675 gözaltı | Video 11.09.2025 | 15:55
03:15
Berlin'de 30 yılı aşkın aradan sonra ilk kez uyarı sireni çaldı | Video 11.09.2025 | 15:16
05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 15:21
03:17
Endonezya'yı sel vurdu: 19 ölü, 10 kayıp! | Video 11.09.2025 | 13:35
05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13