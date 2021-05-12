Video Dünya İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video

İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video

İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video
12.05.2021 | 10:48

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İsrail savaş uçakları, bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yine hava saldırısı düzenledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35’e yükseldi.

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

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