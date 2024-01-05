İsrail gece boyu Gazze’yi vurdu: 37 ölü | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 37 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu karadan ve havadan Filistin Kızılayının Han Yunus'taki genel merkezinin etrafı ile Nuseyrat, Maghazi ve Bureij mülteci kampları da dahil olmak üzere Deir el-Balah civarına saldırılarını sürdürüyor.
İSRAİL'İN SAVAŞ SONRASI PLANI
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze'nin geleceği de dahil olmak üzere savaşın bir sonraki aşamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gallant'ın açıklamalarına göre İsrail savaş sonrası Gazze'nin kontrolünün Hamas'ta olmamasını ve bölgenin yönetiminden "Filistinli kurumların" sorumlu olmasını istiyor. İsrail ayrıca İsrail operasyonel hareket özgürlüğünü saklı tutmak isterken, Gazze'yi yönetenlerin hiçbir şekilde İsrail'e düşman olmaması gerektiğini belirtiyor. Sınır bölgesinde ise Batılı ve Arap ülkelerden oluşan "çok uluslu bir görev gücünün" olmasını isteyen Tel Aviv yönetimi, bu gücün başında olmak ve aynı zamanda Gazze Şeridi'nin yeniden yapılanması ve kalkınmasından da sorumlu olmak istiyor.
BLİNKEN'DAN YENİ ORTA DOĞU TURU
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 5. kez bölgeye ziyaret gerçekleştiriyor. Bölge turuna Türkiye'den başlayacak olan Blinken, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın gerçekleştireceği temaslarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de sivillerin hayatının korunması, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye daha fazla yardım sağlanması, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin engellenmesi, Kızıldeniz'deki Husi saldırılarının önüne geçilmesi, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim ve gelecekte kurulacak bir "Filistin devleti" için atılabilecek adımları ele alacağını belirtti.
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