İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordu sözcüsü Ran Kochav yaptığı açıklamada, bugün sabaha karşı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki 4 kasabada Hamas'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Kochav, baskın sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çatışma çıkması sonucu 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gece saatlerinde başlayan gizli baskın sırasında İsrail güçleri tarafından 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Kochav, baskın sırasında hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını söyledi.