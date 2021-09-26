Video Dünya İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video
26.09.2021 | 14:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya genel seçimler için sandık başında | Video 04:57
Almanya genel seçimler için sandık başında | Video 26.09.2021 | 15:12
İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere ’fazla benzin almayın’ çağrısı | Video 01:44
İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı | Video 26.09.2021 | 15:12
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video 02:25
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video 26.09.2021 | 14:04
ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video 01:15
ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video 26.09.2021 | 11:15
Mısır’da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı! Feci kaza kamerada | Video 00:13
Mısır’da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı! Feci kaza kamerada | Video 26.09.2021 | 08:53
Amerikan dizisi Only Murders In The Building’te Türklere ’katliam’ ve ’soykırım’ iftirası | Video 00:21
Amerikan dizisi Only Murders In The Building'te Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası | Video 24.09.2021 | 17:02
Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video 03:54
Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video 24.09.2021 | 15:55
Almanya’da başbakan adayları son kozlarını paylaştı | Video 03:54
Almanya'da başbakan adayları son kozlarını paylaştı | Video 24.09.2021 | 15:25
Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa’ya akın | Video 02:33
Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa'ya akın | Video 24.09.2021 | 13:58
İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu | Video 06:45
İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu | Video 24.09.2021 | 08:50
Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı 00:45
Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı 23.09.2021 | 19:26
Kanarya Adaları’ndaki yanardağ felaketinde 350 ev yıkıldı | Video 02:08
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketinde 350 ev yıkıldı | Video 23.09.2021 | 15:11
Lavrov’dan gazetecilere: Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO’ya katılmayacak | Video 00:30
Lavrov'dan gazetecilere: "Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" | Video 23.09.2021 | 12:58
Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video 01:05
Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video 23.09.2021 | 12:52
Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video 03:55
Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video 23.09.2021 | 11:26
Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni ölü bulundu | Video 02:30
Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni ölü bulundu | Video 22.09.2021 | 16:55
Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı | Video 03:31
Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı | Video 22.09.2021 | 14:28
Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video 02:59
Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video 22.09.2021 | 13:50
Arjantin’de iyileştirilen 14 penguen okyanusa bırakıldı | Video 02:09
Arjantin’de iyileştirilen 14 penguen okyanusa bırakıldı | Video 22.09.2021 | 13:10
Kanarya Adaları’ndaki yanardağdan akan lavlar havuzu doldurdu | Video 01:44
Kanarya Adaları'ndaki yanardağdan akan lavlar havuzu doldurdu | Video 22.09.2021 | 13:13

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail ordu sözcüsü Ran Kochav yaptığı açıklamada, bugün sabaha karşı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki 4 kasabada Hamas'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Kochav, baskın sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çatışma çıkması sonucu 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gece saatlerinde başlayan gizli baskın sırasında İsrail güçleri tarafından 4 kişinin gözaltına alındığını belirten Kochav, baskın sırasında hiçbir İsrail askerinin yaralanmadığını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA