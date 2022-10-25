İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü | Video

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Nablus'ta düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, Abbas'ın Nablus'ta Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için acil temaslar kurduğunu söyledi.