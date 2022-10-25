Video Dünya İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü | Video
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü | Video

25.10.2022 | 10:12

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Nablus'ta düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bulunan Nablus'ta birkaç mahalleye ve Ramallah'ın kuzeyindeki bir kasabaya baskınlar düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin Nablus'ta, 1 kişinin de Ramallah'taki baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi televizyonundan verilen bilgiye göre Nablus'ta İsrail askerlerinin olduğunun anlaşılmasının ardından İsrail güçleri ve Filistinli siviller arasında karşılıklı ateş açıldığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, Abbas'ın Nablus'ta Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için acil temaslar kurduğunu söyledi.

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