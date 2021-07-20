İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinlilere saldırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:21
Hacı adayları Kurban Bayramı namazını Kabe’de kıldı | Video 20.07.2021 | 11:31
03:04
İsrail güçleri, bayramı kutlayan Filistinlilere saldırdı | Video 20.07.2021 | 11:40
01:24
04:32
Berlin'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti | Video 20.07.2021 | 10:16
02:00
Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı | Video 20.07.2021 | 10:05
01:14
Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video 19.07.2021 | 16:13
01:41
Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı | Video 19.07.2021 | 15:57
03:23
Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı | Video 19.07.2021 | 11:51
00:44
Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti | Video 19.07.2021 | 11:46
01:33
Pakistan’da otobüs kazası: En az 27 ölü, 30 yaralı | Video 19.07.2021 | 11:02
02:20
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerginlik | Video 19.07.2021 | 10:07
00:35
Japonya’yı vuran sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 19.07.2021 | 10:07
06:12
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'i değiştirme çalışmaları başladı | Video 19.07.2021 | 08:51
00:20
04:42
Irak’ta otelde yangın: 1 ölü, 13 yaralı | Video 18.07.2021 | 13:47
00:40
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı: 13 ölü, 11 yaralı | Video 18.07.2021 | 13:47
02:23
ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video 18.07.2021 | 12:04
04:50
Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın | Video 18.07.2021 | 11:28
02:56
Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video 18.07.2021 | 10:38
03:40
Avusturya’da sel felaketi: Kasaba sular altında kaldı | Video 18.07.2021 | 10:17
İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayan Filistinlilere saldırarak 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlamak için Filistinliler yollara akın etti. Yüzlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda Filistin milli marşı okundu. Kutlamalar sırasında Filistinliler Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti kalacağını vurgularken, Filistin ulusal şarkılarını söyledi. Kutlamalar devam ederken kalabalığa müdahale eden İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli'ye saldırdı. Olayda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. Son iki gün içinde İsrail güçlerinin Kurban Bayramı için hazırlıklar yapan Filistinlilere defalarca saldırdığı da kaybedildi.