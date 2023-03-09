İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video
İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail güçlerinin 2023'ün başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 77'ye yükseldi.
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