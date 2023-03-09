Video Dünya İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video
İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video

09.03.2023 | 11:09

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail güçlerinin baskınları devam ediyor. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin baskınında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin İsmail Fakhoury (26), Nayef Malayshah (25) ve Ahmad Fashafsha (22) olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kasabaya girerek, içinde 3 Filistinlinin olduğu araca ateş açtığını söyledi.
İsrail güçlerinin 2023'ün başından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 77'ye yükseldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail güçleri Cenin’de 3 Filistinliyi öldürdü | Video 02:24
İsrail güçleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü | Video 09.03.2023 | 11:09
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırıları: 5 ölü | Video 00:31
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırıları: 5 ölü | Video 09.03.2023 | 10:48
ABD’de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu | Video 01:22
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu | Video 09.03.2023 | 10:29
Zelenskiy: Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim | Video 03:47
Zelenskiy: "Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim" | Video 09.03.2023 | 07:06
Putin, kadınlara devlet nişanı verdi | Video 06:49
Putin, kadınlara devlet nişanı verdi | Video 08.03.2023 | 18:28
Suriye’de İran destekli gruplara SİHA’lı saldırı: 8 ölü | Video 00:19
Suriye'de İran destekli gruplara SİHA'lı saldırı: 8 ölü | Video 08.03.2023 | 16:04
Röportaj yapılırken araç kafeye daldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:54
Röportaj yapılırken araç kafeye daldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.03.2023 | 14:16
Yemen’de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video 00:54
Yemen'de kadın ve çocukları taşıyan tekne battı: 14 ölü | Video 08.03.2023 | 12:37
Tiflis’te parlamento binası önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti | Video 01:36
Tiflis'te parlamento binası önündeki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti | Video 08.03.2023 | 08:51
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 02:39
Fransa’da emeklilik reformuna karşı 6’ncı kez greve gidildi | Video 07.03.2023 | 22:15
İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor | Video 02:29
İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor | Video 07.03.2023 | 16:14
ABD Savunma Bakanı Austin’den Irak’a sürpriz ziyaret | Video 00:17
ABD Savunma Bakanı Austin'den Irak'a sürpriz ziyaret | Video 07.03.2023 | 16:14
ABD’de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video 01:31
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video 07.03.2023 | 14:11
Ruslar, Ukrayna’ya zafer sloganı atan silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi | Video 00:09
Ruslar, "Ukrayna’ya zafer" sloganı atan silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi | Video 07.03.2023 | 08:55
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 06:26
ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı | Video 07.03.2023 | 08:48
Meksika’da tır dorsesinde 100’den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulundu | Video 01:24
Meksika’da tır dorsesinde 100'den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulundu | Video 07.03.2023 | 08:48
Endonezya’da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 01:26
Endonezya'da toprak kayması felaketi: 11 ölü, 50 kayıp | Video 06.03.2023 | 16:40
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 00:08
Sürücü göz göre göre yayaları ezdi: 3 yaralı! Dehşet anları kamerada | Video 06.03.2023 | 14:55
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:52
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 02:32
New York’ta süpermarkette yangın: 7 yaralı | Video 06.03.2023 | 13:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA