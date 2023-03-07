İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor | Video 07.03.2023 | 16:14 Ramazan ayında da yıkımları sürdüreceklerini açıklayan İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail güçleri, Filistinli ailelerin evlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. İsrail güçleri, dün Batı Şeria'nın Doğu Kudüs, El Halil ve Eriha şehirlerinde 9 evi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarında yer alan bir beldede de 20 Filistinlinin yaşadığı 4 evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, İsrail'in son birkaç yıldır sürdürdüğü "Ramazan ayında yıkımların durdurulması" yönündeki kararını bozarak, Ramazan ayında da yıkımlara devam edeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporunda, "İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yılbaşından itibaren Filistinlilere ait 67 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı" bildirilmişti. Raporda, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te geçen yıl Filistinlilere ait 143, 2021'de de 181 evi yıktığı belirtilmişti.

İsrail, Filistinlilerle gerginlik yaşamamak için geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında ev yıkımlarını durdurmuştu. Öte yandan İsrail, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere İsrailli aileleri yerleştirirken, Filistinlilerin bölgede yerleşim alanı inşa etmesine izin vermiyor.