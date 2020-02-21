Video Dünya İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi | Video

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi | Video

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi | Video
21.02.2020 | 18:13

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil’deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu.

İsrail işgali altındaki El Halil'e bağlı Al-Shuyukh köyünde İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerini ulaşmasına engel oldu. İsrail güçleri, Filistinlilerin ekim yapmasını engelleyerek Filistinlilerin getirdiği tahıl ve zeytin fidanlarını dikmelerine izin vermedi. Filistinliler, İsrail polisinin "bölgeden ayrılın" talebine karşı gelmesinin ardından İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi | Video 03:09
İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi | Video 21.02.2020 | 18:13
Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 00:27
Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 21.02.2020 | 18:13
Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video 00:59
Alev alan Ferrari’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı | Video 21.02.2020 | 18:11
Acılı babaların ırkçı terör isyanı! 02:47
Acılı babaların ırkçı terör isyanı! 21.02.2020 | 16:34
Son dakika! İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü | Video 06:39
Son dakika! İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü | Video 20.02.2020 | 23:09
Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı | Video 03:50
Almanya Cumhurbaşkanı, 5 Türk’ün öldürüldüğü olay yerine çiçek bıraktı | Video 20.02.2020 | 21:01
Son dakika! Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı | Video 01:42
Son dakika! Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı | Video 20.02.2020 | 21:01
Son dakika! İngiltere'de camide bıçaklı saldırı | Video 00:24
Son dakika! İngiltere'de camide bıçaklı saldırı | Video 20.02.2020 | 21:01
TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video 01:11
TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi | Video 20.02.2020 | 21:01
Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:35
Rus uçağının düşme anı saniye saniye görüntülendi | Video 20.02.2020 | 21:01
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı 01:06
Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı 19.02.2020 | 02:08
Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:23
Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.02.2020 | 10:43
Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video 01:34
Darbeci Hafter güçlerinden Trablus limanına saldırı | Video 18.02.2020 | 18:26
İdlib'de neler oluyor? 02:36
İdlib'de neler oluyor? 18.02.2020 | 17:41
Kral Ringa balığı ortaya çıktı! Japonlar deprem ve tsunami beklemeye başladı! | Video 00:09
Kral Ringa balığı ortaya çıktı! Japonlar deprem ve tsunami beklemeye başladı! | Video 17.02.2020 | 23:10
İdlib'de sıcak anlar! 04:40
İdlib'de sıcak anlar! 17.02.2020 | 16:50
Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri 01:49
Babasını kaybeden, Suriyeli Küçük Musa'nın yürekleri yakan sözleri 17.02.2020 | 16:49
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor | Video 02:48
Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hareketini konuşuyor | Video 17.02.2020 | 10:12
Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu'nu gören Suriyeli vatandaşın gözleri yaşartan sevinci Artık göç etmeyeceğiz 00:12
Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu'nu gören Suriyeli vatandaşın gözleri yaşartan sevinci "Artık göç etmeyeceğiz" 15.02.2020 | 14:48
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 00:11
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 15.02.2020 | 11:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN