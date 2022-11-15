Video Dünya İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video
İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video

İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video

15.11.2022 | 13:44

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Batı Şeria'da, İsraillilere bıçaklı saldırı düzenleyerek 2 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

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İsrail Savunma Bakanlığı, İsraillilere bıçakla saldırdığı öne sürülen bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Şeria'daki Ariel bölgesinde meydana gelen olayda, Filistinli bir kişinin Ariel Endüstri Parkı girişindeki güvenlik görevlisine ve ardından civardaki benzin istasyonu yakınında bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdığı iddia edildi. Saldırganın daha sonra çaldığı araçla diğer arabalara çarptığı ve o esnada bir kişiyi daha bıçakladığı belirtildi. Bıçaklı saldırılarda ve kazada 2 İsraillinin hayatını kaybettiği ve biri ağır 4 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Araçtan indikten sonra kaçmaya çalışan Filistinli güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail güçleri tarafından düzenlenen gece yarısı operasyonlarında 2 binden fazla Filistinli gözaltına alınmış ve 130 Filistinli de hayatını kaybetmişti.

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