Video Dünya İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video

İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video

İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video
23.05.2021 | 14:51

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İsrail güçleri ve fanatik  Yahudiler, üç haftanın arından Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

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İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında Yahudi işgalcilere eşlik eden İsrail polisi, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. O anlar kameralara yansıdı. İsrail medyası, 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimcilere açıldığını biildirdi. Öte yandan, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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