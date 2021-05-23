İsrail güçleri ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın | Video

İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, üç haftanın arından Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında Yahudi işgalcilere eşlik eden İsrail polisi, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. O anlar kameralara yansıdı. İsrail medyası, 3 hafta aradan sonra Harem-i Şerif'in Yahudi yerleşimcilere açıldığını biildirdi. Öte yandan, İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.