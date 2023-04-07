İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video
Ramazan ayının başlamasıyla saldırılarını arttıran İsrail güçleri, sabah namazı için gelen Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelleyerek Hıtta kapısından içeri girmek isteyen Filistinlilere coplarla saldırdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 34 roketin ardından akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine havan mermisinin atıldığını duyurmuştu. Daha sonra İsrail de gece saatlerinde Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırı başlattığını açıklamıştı.
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