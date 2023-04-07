İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 07.04.2023 | 10:50 Ramazan ayının başlamasıyla saldırılarını arttıran İsrail güçleri, sabah namazı için gelen Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engelleyerek Hıtta kapısından içeri girmek isteyen Filistinlilere coplarla saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail polisi iki gün önce Mescid-i Aksa'ya gece saatlerinde baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara karşı ses bombası ve kauçuk kaplı mermi kullanmış, içeridekileri copla darp ederek ters kelepçeyle gözaltına almıştı. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerilim devam ederken İsrail güçleri Filistinlilere bir kez daha saldırdı. İsrail güçleri, sabah namazı için gelen Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyerek Hıtta kapısında bekleyen Filistinlilere coplarla saldırdı. İsrail güçlerinin müdahalesi ile bazı Filistinliler bölgeden kaçarak uzaklaşırken bazıları da yere düştü.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 34 roketin ardından akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine havan mermisinin atıldığını duyurmuştu. Daha sonra İsrail de gece saatlerinde Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırı başlattığını açıklamıştı.