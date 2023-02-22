Video Dünya İsrail güçleri, Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü | Video
İsrail güçleri, Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü | Video

İsrail güçleri, Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürdü | Video

22.02.2023 | 14:51

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

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