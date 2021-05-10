İsrail güçleri, Şeyh Cerrah’ta saldırılarına devam ediyor | Video

İsrail güçlerinin, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Kudüs'te gerilim devam ediyor. İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saldırdı. İsrail güçleri, mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı dağıtmak için atlı polisleri kullandı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gazetecileri de engellediklerini ifade ederek, kalabalığa coplarla saldırıldığını belirtti. Çıkan olaylarda 1 Filistinlinin yaralandığı bildirilirken, bazı Filistinliler ise gözaltına alındı.

ŞEYH CERRAH'TA 4 FİLİSTİNLİ AİLENİN TAHLİYE DURUŞMASI ERTELENMİŞTİ

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesi ile ilgili duruşmanın ertelendiği aktarılmıştı. Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı belirtilmiş, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti. Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.