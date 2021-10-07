İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'nın güneyinde bir okula ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırı | Video
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İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki bir okula ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.
İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Ras al-Amud Okulu'na ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri söz konusu saldırıyı okulda öğrenciler bulunduğu sırada gerçekleştirdi. Saldırı sırasında İsrail güçlerinin, öğrencileri okuldan zorla çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Öğrenciler arasında büyük panik yaşandığı ifade edildi.