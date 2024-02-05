İsrail güçlerinin Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin su deposu olduğu ortaya çıktı | Video
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ağır hasar gördü. Binadaki hasara ek olarak İsrail güçleri hastanenin bahçesinde Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia etmişti. İsrail güçlerinin bölgede yürüttüğü kara harekatını sonlandırmasıyla hastane ve çevresi görüntülendi. Görüntüler İsrail'in Hamas'a ait bir tünel olduğunu iddia ettiği yerin yağmur suyunu depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğunu ortaya çıkardı.
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