İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa’ya bayram namazı | Video
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Kudüs’te yaşayan en az 100 bin Müslüman, İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa'da bayram namaz kılmak için akın etti.
İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarının tehlikesine rağmen bayram namazında Mescid-i Aksa'yı doldurdu. Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler Kudüs ve Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinliler için dua etti. Bayram namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan binlerce kişi, bayram namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiğini bildirdi. Bayram nazının kılınmasının ardından Mescid-i Aksa'nın çevresinde İsrail karşıtı protesto düzenledi. Protesto gösterisinde Filistin bayrağı açan binlerce kişi, İsrail karşıtı slogan attı.