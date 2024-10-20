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İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video

İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video

20.10.2024 | 08:32

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas lideri Yahya Sinwar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde aile üyeleriyle yürüdüğü görüntüleri paylaştı. IDF, görüntülerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bir gün öncesine ait olduğunu iddia etti.

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İsrail, Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar'a ait yeni görüntüler yayınladı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinwar'ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü. Sinwar'ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı. İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.
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