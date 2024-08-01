İsrail: “Hamas'ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz'da Gazze'de öldürüldü” | Video
İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Gazze'ye düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. El-Hayya, "Deif öldürülmedi, açıklamalarınla alay ediyor" demişti.
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