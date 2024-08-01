Video Dünya İsrail: “Hamas'ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz'da Gazze'de öldürüldü” | Video
İsrail: “Hamas'ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz'da Gazze'de öldürüldü” | Video

İsrail: “Hamas'ın askeri kanadının lideri Deif 13 Temmuz'da Gazze'de öldürüldü” | Video

01.08.2024 | 12:39

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da Gazze'ye düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, Deif'in geçtiğimiz ay Gazze'ye yönelik saldırılarda öldürüldüğü kaydedilirken "IDF'ye ait savaş uçakları 13 Temmuz'da Han Yunus'un bölgesini vurdu. Yapılan istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in bu saldırıda öldürüldüğünün teyit ediyoruz" denildi.
Hamas tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddiasını yalanlayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. El-Hayya, "Deif öldürülmedi, açıklamalarınla alay ediyor" demişti.
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