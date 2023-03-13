Video Dünya İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür | Video
İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür | Video

İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür | Video

13.03.2023 | 23:01

İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli mahkum olan 83 yaşındaki Fouad Al-Shobaki, 17 yıllık hapis cezasının tamamlanmasının ardından serbest kaldı.

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