İsrail jetleri Lübnan ve Suriye'yi vurdu | Video
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde sivillerin yaşadığı bir binaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.
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