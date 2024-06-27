Video Dünya İsrail jetleri Lübnan ve Suriye'yi vurdu | Video
İsrail jetleri Lübnan ve Suriye'yi vurdu | Video

İsrail jetleri Lübnan ve Suriye'yi vurdu | Video

27.06.2024 | 09:34

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde sivillerin yaşadığı bir binaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

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