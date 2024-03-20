Video Dünya İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video
İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video

İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video

20.03.2024 | 09:19

Katil İsrail devleti 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla 30 bini aşkın Filistinliyi hayattan kopardı. Katliama doymayan İsrail, sivillere yine kimyasal silahla saldırdı. Evi bombalanan 4 yaşındaki Saja Junaid, kimyasal silah nedeniyle ağır yaralandı. Döktüğü gözyaşları ve feryadı, yürekleri yaktı…

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