İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video

Katil İsrail devleti 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla 30 bini aşkın Filistinliyi hayattan kopardı. Katliama doymayan İsrail, sivillere yine kimyasal silahla saldırdı. Evi bombalanan 4 yaşındaki Saja Junaid, kimyasal silah nedeniyle ağır yaralandı. Döktüğü gözyaşları ve feryadı, yürekleri yaktı…