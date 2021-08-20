İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video 20.08.2021 | 10:10
03:56
03:12
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 19.08.2021 | 14:40
00:18
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2021 | 11:36
01:13
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video 19.08.2021 | 09:56
00:44
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video 19.08.2021 | 09:44
00:25
Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
08:40
00:25
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 18.08.2021 | 15:07
01:29
Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2021 | 13:32
00:37
Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video 18.08.2021 | 13:09
00:12
00:17
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 18.08.2021 | 11:08
01:00
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 18.08.2021 | 09:59
01:51
00:56
Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:06
05:32
01:03
00:52
00:56
ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 17.08.2021 | 09:16
İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.
Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.