Video Dünya İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video
20.08.2021 | 10:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 00:27
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video 20.08.2021 | 10:10
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşının bilançosu: 172 bin can kaybı, 2 trilyon dolar maliyet | Video 03:56
ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşının bilançosu: 172 bin can kaybı, 2 trilyon dolar maliyet | Video 19.08.2021 | 15:59
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 03:12
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 19.08.2021 | 14:40
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 00:18
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2021 | 11:36
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa’da ortalık karıştı | Video 01:13
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video 19.08.2021 | 09:56
Kabil Havalimanı’nda bekleyen Afganlara Taliban’dan şiddet | Video 00:44
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video 19.08.2021 | 09:44
Kabil Havalimanı’nda bekleyiş sürüyor | Video 00:25
Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan’dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan’ı tahliye ettik | Video 08:40
İngiltere Başbakanı Johnson: "Afganistan'dan şu ana kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye ettik" | Video 18.08.2021 | 15:07
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 00:25
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 18.08.2021 | 15:07
Afganistan’da Taliban’a bayrak protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 01:29
Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2021 | 13:32
Fransa’da orman yangınları: 1 ölü | Video 00:37
Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video 18.08.2021 | 13:09
Afgan kadın, ABD askerlerine Yardım edin, Taliban geliyor diye yalvardı | Video 00:12
Afgan kadın, ABD askerlerine "Yardım edin, Taliban geliyor" diye yalvardı | Video 18.08.2021 | 11:14
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 00:17
Süpermarkette görülen 3 metrelik piton yılanı, herkesi korkuttu | Video 18.08.2021 | 11:08
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 01:00
Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video 18.08.2021 | 09:59
NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 01:51
NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:26
Afgan muhabir Pentagon’da böyle gözyaşlarına boğuldu 00:56
Afgan muhabir Pentagon'da böyle gözyaşlarına boğuldu 17.08.2021 | 16:06
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 05:32
Afganistan’dan uçağın kanadında kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni kamerada 17.08.2021 | 13:50
SON DAKİKA: Afganistan’da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil’deki ölüm dehşeti kamerada.. 01:03
SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada.. 17.08.2021 | 12:36
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada! 00:52
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensuplarının lunapark eğlencesi kamerada! 17.08.2021 | 10:00
ABD Kabil’den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 00:56
ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 17.08.2021 | 09:16

İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.
Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA