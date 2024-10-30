İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı | Video
İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Harat Saida bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 787'ye, yaralıların sayısının ise 12 bin 772'ye yükseldiğini ifade etti.
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