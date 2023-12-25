İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü | Video
İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.
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