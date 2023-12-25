İsrail Magazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 70 ölü | Video 25.12.2023 | 15:51 İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.