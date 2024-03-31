İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video
İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı bir binaya düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği saldırılarda 32 bin 705 Filistinli hayatını kaybederken, 75 bin 190 Filistinli yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 31.03.2024 | 12:10
03:35
00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38
04:16
00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:43
00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:27
00:43
İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video 29.03.2024 | 11:12
00:53
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 29.03.2024 | 11:04
04:38
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 29.03.2024 | 10:31
02:50
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 29.03.2024 | 06:02
03:03
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 28.03.2024 | 06:06
00:11
Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 27.03.2024 | 16:01
00:35
04:46
Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video 27.03.2024 | 12:55
01:17
Lübnan’dan İsrail’e en az 30 roket fırlatıldı: 1 ölü | Video 27.03.2024 | 11:51
03:56
Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video 26.03.2024 | 15:39
03:22
Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 26.03.2024 | 15:39
00:42