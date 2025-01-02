İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: En az 11 ölü, 15 yaralı | Video
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
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