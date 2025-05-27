Video Dünya İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı | Video
İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı | Video

İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı | Video

27.05.2025 | 09:10

İsrail ordusu Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına yanıt olarak bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Ürdün Vadisi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirilirken, saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.
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