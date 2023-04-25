Video Dünya İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar... | Video
İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar... | Video

İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar... | Video

25.04.2023 | 12:10

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı. İsrail polisi, Fanatik yahüdilerin baskını sırasında Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyan Mutlu'yu uzaklaştırmak için önce çantasını aldı ardından Mutlu'yu gözaltına aldı.

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