İsrail polisinden Filistinlilere müdahale | Video
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İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e yönelik hakaretini Mescid-i Aksa’da protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisinin, Filistinlilere yönelik müdahalesi devam ediyor. Kudüs'te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretini protesto etmek için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Filistin bayrağı açan halk, İsrail karşıtı slogan attı. Fanatik Yahudileri protesto eden Filistinlilere ise İsrail polisi müdahale etti. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atan İsrail polisi gerçek mermi kullandı.