Video Dünya İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri canlı yayında | Video
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri canlı yayında | Video

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın! Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri canlı yayında | Video

18.04.2022 | 16:39

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Son dakika haberi... İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Fanatik Yahudi Yerleşimciler İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Bölgedeki son durumu Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında anlattı.

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İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı. Aksa'daki bir grup Filistinli, Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin çevresini sardı. İçerideki Filistinliler, polisin girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kırık camından dışarı taş attı. Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Harem-i Şerif'teki Filistinlileri çıkardıktan sonra Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bunun ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, bu sırada Aksa içinde yoğun varlığını sürdürdü, fanatik Yahudi gruplara eşlik etti.

Öte yandan İsrail güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı. Filistinli gençlerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Aynı şekilde çok sayıda Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın kapılarında ilahiler okudu. İsrail polisinin, Eski Şehir kapıları ve içerideki ara sokaklarda yoğun varlığı dikkati çekti.

HAMURSUZ BAYRAMI NEDENİYLE FANATİK YAHUDİLERİN BASKINLARI ARTTI
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya cuma sabah namazının ardından baskın düzenlemiş, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Mescid-i Aksa'ya pazar sabahı yine baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş, daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

MESCİD-İ AKSA İMAMI ŞEYH İKRİME SABRİ A HABER'DE SON DURUMU ANLATTI
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri A Haber canlı yayınına katılarak bölgedeki son durumu anlattı. Kadınların bile İsrail şiddetinden kurtulamadığını belirten Sabri, İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandığını söyledi. İmam Sabri, İsrail'in özellikle gençleri hedef aldığını vurguladı.

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