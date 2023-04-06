Video Dünya İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video

06.04.2023 | 09:32

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanalara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 03:13
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 06.04.2023 | 09:22
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 00:15
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 06.04.2023 | 09:32
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 00:19
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 05.04.2023 | 14:07
Berlin’de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 00:09
Berlin'de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 05.04.2023 | 13:09
Hindistan’da çığ düştü: 6 ölü! | Video 01:10
Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü! | Video 04.04.2023 | 14:39
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 01:47
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 04.04.2023 | 10:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 01:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 03.04.2023 | 19:11
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:41
Rusya’daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 00:15
Rusya'daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 03.04.2023 | 12:58
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:52
Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video 02:45
Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video 03.04.2023 | 11:23
Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video 01:55
Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video 03.04.2023 | 12:31
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde toprak kayması: 19 ölü | Video 00:38
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde toprak kayması: 19 ölü | Video 03.04.2023 | 12:23
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video 03:09
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video 03.04.2023 | 11:58
Rusya’da 6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:03
Rusya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 03.04.2023 | 11:22
Irak’ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı | Video 01:35
Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı | Video 02.04.2023 | 15:51
Rusya, Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video 00:34
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video 02.04.2023 | 15:51
Karadağ’da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında | Video 01:04
Karadağ'da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında | Video 02.04.2023 | 10:26
ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü | Video 02:17
ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü | Video 01.04.2023 | 12:53
Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video 00:29
Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video 01.04.2023 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA