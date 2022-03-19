Video Dünya İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada!
İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada!

İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada!

19.03.2022 | 16:59

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İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yoldan geçen bir kişiye bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

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