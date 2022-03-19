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OTOMATİK OYNAT
09:49
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Rus anne ve babalara çağrı | Video 20.03.2022 | 08:34
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Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi | Video 20.03.2022 | 08:34
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İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada! 19.03.2022 | 16:59
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Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı 19.03.2022 | 08:39
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Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Uçak tamir fabrikası vuruldu" | Video 18.03.2022 | 12:51
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Rusya Harkov’da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu | Video 18.03.2022 | 12:24
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SON DAKİKA! Rusya Lviv’de havalimanını vurdu | Video 18.03.2022 | 09:33
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Ukrayna’nın batı kenti Lviv’de göç yoğunluğu 17.03.2022 | 23:25
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BAE’ye ait kargo gemisi Basra Körfezi’nde battı | Video 17.03.2022 | 15:45
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Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi | Video 17.03.2022 | 15:45
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Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti | Video 17.03.2022 | 15:45
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yoldan geçen bir kişiye bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.