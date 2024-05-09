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Video Dünya İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video
İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video

İsrail Refah'ı vuruyor! İşte bölgeden görüntüler... | Video

09.05.2024 | 09:35

İsrail'in Gazze katliamındaki yeni cephesi olan Refah'ta son 24 saatte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Filistin halkının son sığınağı olan Refah'a harekat başlatan İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarını sürdürürken bölgeden gelen son görüntüler soykırımı adeta belgeler nitelikte.

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