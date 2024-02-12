İsrail, Refah’ta 2 rehineyi kurtardığını duyurdu! Refah'ta 37 Filistinli öldü | Video
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleyen İsrail, 60 ve 70 yaşlarındaki 2 rehinenin kurtarıldığını duyurdu. Filistinli sağlık yetkilileri Refah'ta 37 kişinin öldüğünü açıkladı.
İsrail'deki Sheba Hastanesi Başhekimi Arnon Afek, hastaneye getirilen rehinelerin acil servis bölümünde tedavi gördüğünü durumlarının iyi olduğunu ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, "Rehinleri geri getirme taahhüdümüzü her ne şekilde olursa olsun yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.
REFAH'TA 37 KİŞİ ÖLDÜ
Filistin Kızılayı Mısır sınırındaki refah kentinin yoğun saldırı altında olduğunu ve çok sayıda can kaybının yaşandığını duyurdu. İsrail savaş uçakları, tankları ve gemilerinin yer aldığı operasyonda, bölgedeki 2 caminin ve çok sayıda evin vurulduğu öğrenildi.
Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Mısır, dün İsrail'in yaklaşık 1.5 milyon kişinin yaşadığı ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların giriş yaptığı tek nokta olan Refah'a operasyon gerçekleştirme planına tepki göstermişti. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonun korkunç sonuçları olacağı ifade edilmişti.
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