İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 687’ye yükseldi | Video
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
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