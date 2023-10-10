Video Dünya İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 687’ye yükseldi | Video
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 687’ye yükseldi | Video

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 687’ye yükseldi | Video

10.10.2023 | 08:59

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 140'ı çocuk 105'i kadın olmak üzere 687'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiği bildirildi. İsrail tarafından ise devam eden saldırılarda 900 kişi hayatını kaybetti, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

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