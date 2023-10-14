Video Dünya İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"
İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj:

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"

14.10.2023 | 14:09

Türk medyasında Gazze'deki son duruma dair yayınlara katılan Filistinli Gazeteci Saeb Al Zard'ın da evi İsrail tarafından bombalandı. Yaralı Saeb'e sabah.com.tr ulaştı. Saeb, imam ve profesör olan babasının yoğun bakımda olduğunu, yeğeninin başından ağır yaralı olduğunu belirtti, "Bu son çağrım, son mesajım olabilir" dedi. İşte Al Zard ailesinin saldırı sonrası son hali ve Saeb'in sabah.com.tr aracılığı ile verdiği mesaj...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir 00:36
İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir" 14.10.2023 | 14:09
SON DAKİKA: Katliam için Gazze sınırındalar! İsrail tankları böyle görüntülendi | Video 04:19
SON DAKİKA: Katliam için Gazze sınırındalar! İsrail tankları böyle görüntülendi | Video 14.10.2023 | 13:19
İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 01:55
İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 14.10.2023 | 11:10
Gazze’den yeni görüntü: Sivillere ait konvoyun saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:52
Gazze'den yeni görüntü: Sivillere ait konvoyun saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2023 | 11:47
İsrail’in saldırılarında kaybettiği babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Sözleri vicdanları sızlattı... | Video 01:07
İsrail'in saldırılarında kaybettiği babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Sözleri vicdanları sızlattı... | Video 14.10.2023 | 11:29
Türkiye’nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır’a iniş yaptı | Video 02:14
Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video 14.10.2023 | 11:30
Mescid-i Aksa’da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video 36:08
Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video 13.10.2023 | 15:08
Kudüs’te kritik Cuma! Gazze’ye saldırıların gölgesinde ilk cuma namazı kılınacak | Video 21:29
Kudüs’te kritik Cuma! Gazze'ye saldırıların gölgesinde ilk cuma namazı kılınacak | Video 13.10.2023 | 11:38
İsrail’in işgal planı ortaya çıktı! 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek? | Video 09:36
İsrail'in işgal planı ortaya çıktı! 2.3 milyon insan 20 kilometreye mi hapsedilecek? | Video 13.10.2023 | 10:48
SON DAKİKA: Gazze’ye ilk insani yardım Türkiye’den gidiyor! | Video 02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
Gazze’den dünyaya mesaj: Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor korkmuyoruz! Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz | Video 01:03
Gazze'den dünyaya mesaj: "Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor korkmuyoruz! Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz" | Video 13.10.2023 | 10:35
Savaş bölgesinden yeni görüntü! Gazze’deki siviller İsrail tarafından böyle bombalandı | Video 01:54
Savaş bölgesinden yeni görüntü! Gazze'deki siviller İsrail tarafından böyle bombalandı | Video 13.10.2023 | 09:44
İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz! | Video 01:17
İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz! | Video 13.10.2023 | 09:50
İşte Gazze’yi vuran ABD bombaları! | Video 00:14
İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video 13.10.2023 | 09:32
Eski İsrail Başbakanı Bennett, Filistinli siviller sorusuna sinirlendi! Yayından alındı | Video 06:50
Eski İsrail Başbakanı Bennett, Filistinli siviller sorusuna sinirlendi! Yayından alındı | Video 13.10.2023 | 08:55
İsrailli Bakan’a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video 00:32
İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video 12.10.2023 | 16:04
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 01:36
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 12.10.2023 | 15:09
SON DAKİKA: İsrail Suriye’yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı’nı vurdu | Video 00:06
SON DAKİKA: İsrail Suriye'yi hedef aldı! Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu | Video 12.10.2023 | 14:43
SON DAKİKA: TBMM’de Gazze Özel Oturumu | Video 09:55
SON DAKİKA: TBMM'de Gazze Özel Oturumu | Video 12.10.2023 | 14:22
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video 00:39
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video 12.10.2023 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA