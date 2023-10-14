İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"

Türk medyasında Gazze'deki son duruma dair yayınlara katılan Filistinli Gazeteci Saeb Al Zard'ın da evi İsrail tarafından bombalandı. Yaralı Saeb'e sabah.com.tr ulaştı. Saeb, imam ve profesör olan babasının yoğun bakımda olduğunu, yeğeninin başından ağır yaralı olduğunu belirtti, "Bu son çağrım, son mesajım olabilir" dedi. İşte Al Zard ailesinin saldırı sonrası son hali ve Saeb'in sabah.com.tr aracılığı ile verdiği mesaj...