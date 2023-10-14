İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"
Türk medyasında Gazze'deki son duruma dair yayınlara katılan Filistinli Gazeteci Saeb Al Zard'ın da evi İsrail tarafından bombalandı. Yaralı Saeb'e sabah.com.tr ulaştı. Saeb, imam ve profesör olan babasının yoğun bakımda olduğunu, yeğeninin başından ağır yaralı olduğunu belirtti, "Bu son çağrım, son mesajım olabilir" dedi. İşte Al Zard ailesinin saldırı sonrası son hali ve Saeb'in sabah.com.tr aracılığı ile verdiği mesaj...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
04:19
01:55
İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 14.10.2023 | 11:10
02:52
01:07
02:14
36:08
Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video 13.10.2023 | 15:08
21:29
09:36
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
01:03
01:54
01:17
00:14
İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video 13.10.2023 | 09:32
06:50
00:32
İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video 12.10.2023 | 16:04
01:36
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 12.10.2023 | 15:09
00:06
09:55
SON DAKİKA: TBMM'de Gazze Özel Oturumu | Video 12.10.2023 | 14:22
00:39
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video 12.10.2023 | 10:10