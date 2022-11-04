İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni füzelerle vurdu | Video

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne füze saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde gece saatlerinde patlama sesleri yükseldi. Gazze güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda noktanın hedef alındığı saldırıda, Maghazi mülteci kampı da 10'dan fazla füzeyle vuruldu. Savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan AlBatran askeri bölgesini ve Bureij mülteci kampını da hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

YERALTI TESİSİ HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichai Adraee, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan ve Hamas'a ait roket materyallerinin üretildiği yeraltı tesisinin hedef alındığını söyledi. Saldırının, Hamas'ın güçlenmesine ve silahlanmasına karşı yapıldığını söyleyen Adraee, Gazze Şeridi'nde yaşananların sorumlusunun Hamas olduğunu ve İsrail'e yapılan güvenlik ihlallerinin sonuçlarının olacağını da ifade etti.

Öte yandan, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden yakın bölgelere 2 roket fırlatıldığını duyurdu. Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan son roket saldırısı geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşmişti.

PROTESTO KARARI ALINDI

Hamas, Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail saldırıları nedeniyle protesto düzenleneceğini açıkladı.