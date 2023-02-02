İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan bir bölgeye 3 roketle saldırdı. Filistin medyasına göre saldırının hedefi olan bölgede yangın çıkarken, yakınlardaki sivillerin evlerinde büyük hasar meydana geldi. Saldırıda can kaybı ise olmadı. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin batısındaki bir bölgeyi 2 roketle hedef aldı. Bölgede hasar meydana geldi. Beyt Lahya kasabasının kuzeyindeki bir bölge ve Gazze'nin orta ve kuzey kesimindeki tarım arazileri de savaş uçaklarının hedefi oldu. Can kaybı bildirilmedi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e fırlatılan rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait noktaları vurduğu ifade edildi.