Video Dünya İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video

02.02.2023 | 10:48

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan farklı noktalara roketli saldırı gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan bir bölgeye 3 roketle saldırdı. Filistin medyasına göre saldırının hedefi olan bölgede yangın çıkarken, yakınlardaki sivillerin evlerinde büyük hasar meydana geldi. Saldırıda can kaybı ise olmadı. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin batısındaki bir bölgeyi 2 roketle hedef aldı. Bölgede hasar meydana geldi. Beyt Lahya kasabasının kuzeyindeki bir bölge ve Gazze'nin orta ve kuzey kesimindeki tarım arazileri de savaş uçaklarının hedefi oldu. Can kaybı bildirilmedi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e fırlatılan rokete karşılık olarak İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait noktaları vurduğu ifade edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu | Video 01:59
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu | Video 02.02.2023 | 10:48
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı | Video 03:29
Meksika’da halk belediye başkanını kaçırdı | Video 02.02.2023 | 08:39
İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi | Video 04:23
İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi | Video 01.02.2023 | 22:45
Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video 00:11
Umman’da eğlence parkında salıncak faciası: 8 yaralı | Video 01.02.2023 | 14:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer’i kabul etti | Video 00:24
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Özer'i kabul etti | Video 01.02.2023 | 14:37
İspanya’da apartmanda yangın: 3 öğrenci öldü | Video 01:04
İspanya’da apartmanda yangın: 3 öğrenci öldü | Video 01.02.2023 | 11:03
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 04:20
Fransa’da emeklilik reformu protestosuna gazlı müdahale: 30 gözaltı | Video 01.02.2023 | 08:36
Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı | Video 00:58
Hindistan’da 13 katlı binada yangın: 14 ölü, 12 yaralı | Video 01.02.2023 | 08:36
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 00:33
Bakan Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı Szijjarto ile görüştü | Video 31.01.2023 | 16:03
İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 02:41
İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video 31.01.2023 | 09:06
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 00:19
Brüksel’de tren garında bıçaklı saldırı: 1 yaralı | Video 30.01.2023 | 23:12
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 01:07
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında can kaybı 59’a yükseldi | Video 30.01.2023 | 21:18
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:56
Pakistan’da camide düzenlenen intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 30.01.2023 | 14:10
BM: Yemen’de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var | Video 01:36
BM: "Yemen'de 21 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı var" | Video 29.01.2023 | 12:59
Pakistan’da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:57
Pakistan'da bot alabora oldu: 11 çocuk hayatını kaybetti | Video 29.01.2023 | 12:59
İran’da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 00:14
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 29.01.2023 | 10:59
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 00:22
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor | Video 29.01.2023 | 10:40
İsrail’de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 00:20
İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video 29.01.2023 | 08:38
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak | Video 02:18
İsrail Başbakanı Netanyahu: "Cevabımız güçlü, hızlı ve doğru olacak" | Video 29.01.2023 | 08:38
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Meksika’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.01.2023 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA