İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
GAZZE'DEN AŞKELON'A ROKET ATILDI
İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki Cenin şehrinde gerçekleştirdiği ve 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atılmıştı. İki roket hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından düşürülürken, güneydeki sahil şehri Aşkelon'da siren sesleri duyulmuştu.
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