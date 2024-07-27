İsrail, sivillerin sığındığı okuldaki sahra hastanesini vurdu: 30 ölü, yüzlerce yaralı | Video 27.07.2024 | 15:34 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta sivillerin kaldığı bir okulda bulunan sahra hastanesine gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını 295. günde sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta sivillerin sığındığı Khadija Okulu'nda yer alan sahra hastanesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıda Hamas üyelerinin hedef alındığı iddia edildi.