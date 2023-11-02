İsrail Sözcüsünden skandal sözler "Sivil kaybını önemsemedik" | Video

İsrail Savunma Güçleri Sözcüsü CNN International yayınında Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombaladıklarını kabul etti. İsrailli sözcü yayında Hamas'ın bir üst düzey komutanını öldürmek için sivillerin bulunduğunu alana saldırı düzenlendiğini de itiraf etti.