İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video

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İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.
Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.