İsrail’de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın | Video
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İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın çıktı.
İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında sahibi olmayan araçların yer aldığı bir otoparkta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle polis, çevredeki evleri tahliye ederek, bölgeyi trafiğe kapattı. Yangına müdahale etmek için bölgeye 6 itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi. Olayda can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.