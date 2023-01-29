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İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video

İsrail'de binlerce kişiden hükümet karşıtı protesto | Video

29.01.2023 | 08:38

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 4 hafta önce başlayan protestolar devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek üzere binlerce kişi bir araya geldi. Protestocular, ellerinde İsrail bayrakları ve "Dünya kötü şeyler yapanlar tarafından kurtarılmayacak. Kendini kenarda harcayanlar ve hiçbir şey yapmayanlar tarafından yok edilecek" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcı sayısının ilerleyen saatlerde artmasının beklendiği protesto nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Protestocular, dün Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişiyi anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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