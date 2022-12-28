İsrail'de hastanede yangın: 1 ölü | Video

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İsrail'in Be'er Sheva şehrinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olayın araştırılması için özel bir ekip kurulduğu belirtilirken, İtfaiye Şefi Eyal Caspi yangının sigaradan çıkmış olabileceğini ve alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığını ifade etti.