İsrail'de hastanede yangın: 1 ölü | Video

İsrail'in Be'er Sheva şehrinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Be'er Sheva şehrinde Soroka Tıp Merkezi'nde bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastalar binadan tahliye edildi. Yetkililer, yangında solunum cihazına bağlı bir hastanın hayatını kaybettiğini, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.Olayın araştırılması için özel bir ekip kurulduğu belirtilirken, İtfaiye Şefi Eyal Caspi yangının sigaradan çıkmış olabileceğini ve alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığını ifade etti.